San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti: celebrazione e decalogo del Vescovo Forte

In occasione della Festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, si sono riuniti gli operatori vastesi per partecipare come ogni anno alla Santa Messa che, per l'occasione, è stata celebrata da Mons. Bruno Forte, Vescovo di Chieti-Vasto, nella Chiesa di San Giovanni Bosco, su iniziativa dell'Associazione Vastese della Stampa.

Mons. Forte ha illustrato agli operatori della stampa un suo "decalogo", ricco di spunti riflessivi e suggerimenti operativi per operare nell'universo dei media con coscienza e principi etici.

Stefano Pallotta, presidente dell'Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo, presente alla celebrazione, ha ringraziato il Vescovo per le sue proposte, focalizzando il suo intervento sulle difficoltà del mestiere di chi ogni giorno racconta con onestà quanto accade nella nostra realtà.

Durante la celebrazione sono stati ricordati due colleghi giornalisti scomparsi l'anno scorso: Giuseppe Catania e Luigi Alfiero Medea, che tanto hanno dato alla città ed al territorio nei loro lunghi anni da cronisti.