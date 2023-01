Acqua, partite prime interruzioni notturne del nuovo anno

L’arrivo del nuovo anno è coinciso con l’inizio di una nuova settimana. E, come ogni lunedì, la Sasi ha pubblicato il nuovo crono programma delle interruzioni notturne programmate dell’erogazione idrica “al fine di evitare disservizi” che viene reso noto con cadenza settimanale.

Sono diciotto (cinque in meno degli ultimi precedenti) i Comuni in tutto il territorio della provincia in cui la Sasi gestisce il servizio idrico. Questo il crono programma completo.

Oltre le chiusure programmate, interruzioni per “riparazioni urgenti” sono stati disposti a Guardiagrele in Zona Voire, Guilmi e Torino di Sangro in Zona Marina, Valle Caterina, Lido le Morge, Lago Dragoni e Borgata Marina.