Approvata la delibera contro il cibo sintetico

E’ stata presentata dal gruppo di maggioranza ed approvata anche a maggioranza nell’ultimo consiglio comunale una mozione finalizzata a supportare la petizione nazionale di Coldiretti per promuovere una legge che vieti produzione, uso e commercializzazione del cibo sintetico in Italia.

Condividiamo le azioni contro il cibo sintetico in quanto, innanzitutto è prodotto in bioreattori e non salvaguarda affatto l’ambiente, poiché comporta un maggiore consumo di acqua ed energia rispetto agli allevamenti tradizionali e soprattutto è meno efficiente di quelli oggi più performanti; inoltre favorisce gli interessi di pochi operatori, monopolizzando l'offerta di cibo nel mondo in quanto questo business è nelle mani di poche multinazionali in quanto prodotto sulla base di brevetti e tecnologie con alti costi di ingresso e sviluppo.

Esistono, ancora, delle perplessità sulla salute in quanto non c’è garanzia che i prodotti chimici usati siano sicuri per il consumo alimentare.

Da valutare anche il fatto che un avanzamento della produzione e commercializzazione del cibo sintetico andrebbe a spezzare l’importantissimo legame che unisce cibo e natura. Specificano il Sindaco Donatello Di Prinzio e l'Assessore all'Agricoltura Orlando Console: