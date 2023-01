Cgil di Chieti a congresso il 3 e il 4 gennaio

La Cgil di Chieti aprirà martedì 3 gennaio il suo nono congresso in programma all'Hotel Villa Medici di Rocca San Giovanni.

“Sarà l’occasione - si legge in una nota - per un confronto con amministratori locali, provinciali e associazioni del territorio in merito alla situazione economica e sociale della provincia di Chieti. I temi del lavoro, della sicurezza, della povertà, della sanità, delle aree interne saranno al centro del dibattito e del confronto”.

I lavori inizieranno alle 15 del giorno 3 e si chiuderanno il giorno 4 con le conclusioni affidate alla segretaria nazionale Daniela Barbaresi.