“Il vino nella cultura e nella religione sulle due sponde dell’Adriatico” è il titolo del volume edito per i tipi delle Edizioni dell’Orso (Alessandria 2022) e inserito nella Collana “Studi Interadriatici” diretta da Monica Genesin (Università del Salento), Egidio Ivetic (Università degli Studi di Padova), Persida Lazarevic (Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara) che raccoglie i capitoli e le testimonianze di ventitré autori che si sono avvicendati al microfono, in qualità di relatori, nel Convegno internazionale “Il vino nella cultura e nella religione sulle due sponde dell’Adriatico”, organizzato dal Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara e tenutosi nelle accoglienti sale dell’ex Aurum di Pescara, l’8 e 9 maggio 2019.

Il volume raccoglie, di fatto, gli atti di quell’importante momento di studio e di confronto ma che è anche “inebriato da una leggera presunzione di fondo: essere proprio come una bottiglia di vino, dolce o pastoso, fruttato o amaro, sapido, acido o tannico”.

Insomma, un libro di oltre 300 pagine che mette una cornice storica, antropologica, religiosa, sociale e culturale non comune al nettare di Bacco e che sarà illustrato nell’Auditorium del Rettorato, sito in via dei Vestini, all’interno del Campus universitario di Chieti, nel pomeriggio di martedì 13 dicembre, con inizio alle ore 17:00 da Persida Lazarevic, professore ordinario di Slavistica presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, da Elvira Diana, professore associato di Lingua e Letteratura Araba afferente allo stesso Dipartimento, da Angelo Cichelli, professore ordinario di Scienze e Tecnologie Alimentari e Direttore della Scuola Superiore “G. d’Annunzio”, e da Andrea Lombardinilo, professore associato di Sociologia dei Processi culturali e comunicativi del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara.

Moderatore dell’incontro sarà il giornalista e scrittore Stanislao Liberatore.

Al termine dell’incontro, aperto a tutti, seguirà una degustazione di vini guidata dall’enologo Luigi Di Camillo e gentilmente offerta dall’Azienda Agricola Tenuta I Fauri di Chieti.