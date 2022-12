Orologio da uomo, accessorio senza tempo

Qualsiasi sia lo stile di uomo, elegante, sportivo, casual, difficilmente uscirà di casa facendo a meno di indossare un orologio da polso. Con il passare del tempo, gli orologi hanno potuto cambiare forma, tipologia, meccanismo ma, nonostante questo, continuano a essere uno degli accessori più richiesti. L’unico problema di un orologio è legato alla scelta di quello che più si avvicina ai gusti personali, alle tendenze del momento e anche alle possibilità economiche. Con così tanti marchi da vagliare al momento dell’acquisto, alcuni dei quali molto particolari, prenota uno degli orologi Seiko se sei interessato a qualcosa di davvero unico. Potrebbe però essere complicato capire quale sia il modello giusto che rispetti le diverse esigenze, quindi ecco qualche consiglio.

Caratteristiche di un orologio

L’orologio ha conosciuto un’evoluzione durante gli anni e a oggi sono due le tipologie di orologi più comuni.

Orologi con meccanismo a quarzo , appartengono a questa categoria gli orologi più diffusi e anche più economici. Questo non vuol dire che manchino di precisione. Si tratta semplicemente di accessori per segnare il tempo che non richiedono particolare manutenzione, tranne cambiare la batteria quando è scarica.

, appartengono a questa categoria gli orologi più diffusi e anche più economici. Questo non vuol dire che manchino di precisione. Si tratta semplicemente di accessori per segnare il tempo che non richiedono particolare manutenzione, tranne cambiare la batteria quando è scarica. Orologi meccanici o automatici, sono quelli più pregiati che a loro volta si suddividono in orologi con carica manuale, praticamente per essere caricati è necessario girare ogni giorno l’apposita corona. Mentre quelli con carica automatica, si rigenerano con il movimento del braccio. Questi ultimi sono meno precisi e necessitano una certa manutenzione.

Tipologie di orologi

I modelli di orologi che il mercato offre sono adatti e adattabili per ogni occasione. Molti uomini ne possiedono più di uno e amano abbinarli al proprio abbigliamento e stile di vita, nonché circostanza particolare.

Orologio sportivo

L’orologio sportivo è quello che si indossa in occasioni informali e sono pensati per durare a lungo. Sono in plastica o in gomma e in genere sono resistenti all’acqua, agli urti e graffi e alle alte temperature. Usati specialmente da chi fa attività sportiva. Infatti, in commercio ci sono modelli che aiutano a rendere più completa la sessione di allenamento.

Un orologio da indossare in ufficio

Sul lavoro è giusto che si indossi un orologio non particolarmente elegante. Vanno molto di moda quelli con il cinturino in acciaio che si accostano con facilità sia a un abbigliamento scuro che a qualcosa di più chiaro. Sono sempre più numerosi gli impiegati che si sono lasciati affascinare dagli orologi più tecnologici. Ovvero quei dispositivi da polso che oltre a segnare l’ora esatta sono veri e proprio mini computer che consentono di navigare in rete, controllare e-mail, rispondere al telefono.

L’orologio per eventi formali

Per andare a una cerimonia, un abbigliamento elegante è un obbligo a cui non ci si può sottrarre. Di conseguenza anche l’orologio deve rispettare la stessa regola se si vuole evitare di fare brutta figura. Quindi mai optare per un orologio appariscente e scegliere un accessorio che abbia un cinturino in pelle. Inoltre l’orologio in occasioni formali deve essere indossato con discrezione, stando attenti a non farlo uscire dai polsini della camicia.