Guardiagrele ottiene il Marchio Europeo di eccellenza della governance (ELoGE).

A Venezia nella sede della Regione Veneto si è tenuta la cerimonia di premiazione dei 39 Comuni Italiani che hanno ottenuto l'ambito riconoscimento dal Consiglio d'Europa.

Il Sindaco Donatello Di Prinzio ha ritirato il premio insieme all'assessore alle politiche europee Orlando Console, che ha curato il progetto.

Il programma EloGE - promosso dal Consiglio d’Europa in collaborazione con AICCRE (l’Associazione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa) e con l’ISIG (Istituto di sociologia internazionale di Gorizia) - dà la possibilità di raccogliere il pensiero dei cittadini in merito al lavoro dell’amministrazione comunale e di confrontarlo con quello svolto da altri Comuni italiani (sono oltre 100 quelli che hanno aderito al progetto in tutta Italia).

Il Programma EloGE permette di valutare la fiducia dei cittadini nei confronti delle Istituzioni, la facilità di interagire con gli uffici e l’adeguatezza delle risposte dell’amministrazione. L’obiettivo è di misurare il Comune e i suoi amministratori, i suoi servizi e le sue performance in base ai principi di buon governo. Non uno strumento fine a sé stesso, ma una grande opportunità per capire gli orientamenti dei cittadini e implementare eventuali correttivi con la finalità di dare servizi sempre all’altezza.

“Ringraziamo in particolare i cittadini, i dipendenti comunali e gli amministratori che hanno voluto prendere parte al progetto valutando l’attività dell’amministrazione e della macchina organizzativa comunale permettendo di ottenere questo importante riconoscimento che consentirà a Guardiagrele di entrare nell’elenco europeo dei Comuni Virtuosi e nello stesso tempo di valutare i miglioramenti da apportare per governare al meglio e rispondere in maniera sempre più efficace ed efficiente alle esigenze della cittadinanza”.