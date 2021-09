Guardiagrele: la provinciale via Orientale diventa strada comunale

Oggi, 1 settembre, è stato sottoscritto il verbale di trasferimento del tratto stradale della provinciale numero 67 al comune di Guardiagrele. Con delibera consiliare numero 3 del 20 gennaio del 2015 la giunta guidata dall’allora sindaco Sandro Salvi con Donatello Di Prinzio assessore, chiedeva di classificare come strada comunale la 67 "circonvallazione di Guardiagrele" denominata via Orientale. Un progetto che si concluse positivamente con il decreto del 28 aprile del 2015, con cui il presidente della provincia Mario Pupillo declassificò la strada da provinciale a comunale. Nella mattinata di oggi è avvenuto l’incontro tra il vicesindaco Flora Bianco, i dirigenti e i responsabili provinciali per la firma del documento che attesta definitivamente via Orientale come strada comunale. Nello specifico sono diverse le motivazioni che hanno portato a richiedere il passaggio da strada provinciale a comunale con la suddetta deliberazione consiliare. In base ai pareri tecnici, questo cambiamento aiuterebbe a rendere più omogeneo l’assetto viario del Comune, al fine di una migliore gestione dell’intera viabilità ed anche, e soprattutto, di un maggior controllo e di una migliore gestione della manutenzione della strada e delle sue pertinenze che dopo la sottoscrizione del verbale dipendono esclusivamente dall’ente comunale. Inoltre, a seguito della crescente urbanizzazione del territorio di Guardiagrele, i flussi di traffico si sono, negli anni, notevolmente modificati e, pertanto, il tratto di strada provinciale, denominato via Orientale, ha assunto da tempo le caratteristiche di strada locale comunale. In più, sempre secondo quanto stabilito dall’ufficio tecnico, il Comune potendone disporre liberamente, ha capacità di intervenire in maniera diretta, in modo più veloce, senza preventivo parere della Provincia, gestendo anche le modalità di transito (traffico, parcheggi, manutenzioni alberi). In caso di nevicate copiose, la pulizia del manto stradale spetterà al Comune che potrà intervenire con maggiore tempestività rispetto alla Provincia. «Ancora una volta dimostriamo di andare dritti alla soluzione dei problemi»- dichiara il sindaco Donatello Di Prinzio - «a seguito dei lavori sul manto stradale svolti dalla Provincia, come da accordo, è stata avviata la procedura per il passaggio di via Orientale a strada comunale con la fase definitiva e la sottoscrizione del verbale attesa ormai da sei anni. Inizia così un vero, proprio e costante dialogo con la Provincia che riguarderà la verifica delle condizione anche di altre strade come quella che collega il cimitero con la rotatoria di Comino, e la provinciale Bocca Di Valle-Piana delle Mele così da analizzarne le criticità, risolverle e fruirne al meglio».