Zero casi a Guardiagrele

Zero casi. Zero nuovi contagi. Zero persone in quarantena. Con l’arrivo dell’estate, Guardiagrele raggiunge un obiettivo importante e può iniziare il suo ritorno alla normalità. Sempre in sicurezza. «Abbiamo vissuto un periodo difficilissimo» - dichiara emozionato il sindaco Donatello Di Prinzio - «gennaio infatti è stato il mese più duro, con oltre 100 positività, quando Guardiagrele è finita sotto i riflettori per i primi casi di variante inglese. Dopo le forti preoccupazioni, arriva finalmente la luce, leggere questo numero oggi mi fa addirittura commuovere”. E non manca di ringraziare chi in maniera volontaria si è dato da fare in questo periodo per garantire servizi e aiuti a tutti i cittadini. «Ringrazio di cuore tutti quei medici, infermieri e operatori sanitari che da gennaio, insieme all’amministrazione comunale, hanno dato vita ad una collaborazione stretta e proficua. Abbiamo fatto incontri, riunioni, già all’inizio, per organizzare lo screening di massa che fu il primo della provincia di Chieti e che è diventato presto un modello per gli altri Comuni». Nello specifico, hanno prestato volontariamente la loro professionalità 56 operatori, tra cui medici, infermieri, farmacisti, provenienti anche dai paesi vicino Guardiagrele e coordinati magistralmente dal dott. Floriano Iezzi. Dopo lo screening, la grande macchina di solidarietà messa su, si è immediatamente attivata per la campagna vaccinale. «Grazie, inoltre» - aggiunge Di Prinzio - «alla direzione Asl che ha accolto le mie richieste tempestivamente, come quella di far vaccinare subito i medici di base ed alla dott.ssa Lucilla Gagliardi che ha organizzato e guidato tutti nell'Ospedale di Guardiagrele affinché si potesse vaccinare tutti i giorni compreso le domeniche ed i giorni festivi.

Un altro doveroso ringraziamento va al nuovo gruppo comunale volontario di Protezione Civile, che vede ad oggi 60 iscritti, tra uomini e donne. Un lavoro straordinario svolto in perfetta sintonia con l’amministrazione comunale e la ASL, coordinato da Veronica Canzano, che con determinazione ha guidato questo gruppo impegnato fin dal primo momento di difficoltà e che oggi prosegue il suo impegno nella gestione della somministrazione dei vaccini. Grazie anche alla consigliera comunale delegata Vanusca Primavera, impegnata in prima persona per la nascita e la formazione di questo gruppo». Ora però non è il momento di abbassare la guardia, raccomanda il Sindaco. È necessario mantenere alta l’attenzione per non vanificare gli sforzi fatti da tutte queste persone che si sono adoperate per i cittadini. Da parte del primo cittadino il suo personale augurio e da parte di tutta l’amministrazione a tutti i concittadini che, seppur negativi, sono ancora ricoverati e continuano a lottare per guarire e tornare alla loro quotidianità. «Buona estate a tutti» - conclude Di Prinzio - «dai nostri comportamenti dipende il nostro futuro, godiamoci il nostro ritorno alla vita normale, un passo per volta e rispettando sempre le regole».