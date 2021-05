È stato approvato dal Consiglio comunale il bilancio di previsione 2021-2023, sulla base dello schema adottato dalla giunta comunale il 20 aprile scorso. Nel merito è intervenuto l’assessore al bilancio Pierluigi Dell’Arciprete che ad inizio seduta ha annunciato che in queste ore si sta lavorando per procedere ad una riduzio Bilancio di previsione 2021-2023 ne della tariffa della tassa rifiuti per le attività economiche che stanno subendo la crisi economico/finanziaria dovuta alla pandemia. Alcune risorse sono state già individuate nelle disponibilità comunali, a cui si aggiungeranno altre stabilite dal Governo nel Decreto sostegni bis e che saranno ripartite tra tutti i Comuni italiani entro i prossimi trenta giorni. Nello specifico, come analizzato dall’assessore dell’Arciprete, la redazione del bilancio di esercizio partiva con uno squilibrio finanziario di circa 300 mila euro, in quanto ferma è stata la volontà di rideterminare gli importi di tutte quelle entrate ampiamente sovrastimate dalla passata amministrazione e dunque di difficile realizzazione, primo fra tutti l’addizionale comunale ridotta di 180 mila euro da cui deriva una sensibile diminuzione delle risorse a disposizione.

«In un momento storico di rilevante difficoltà come questo» - commenta Dell’Arciprete - «massima attenzione è stata prestata al settore sociale, mantenendo inalterati tutti i servizi essenziali a tutela delle persone in difficoltà, famiglie e disabili. È stato scongiurato il taglio al sociale di circa 130 mila euro, che la passata amministrazione aveva previsto per coprire la rata del mutuo contratto per il palazzetto dello sport, il cui valore complessivo, di circa 170 mila euro annui pesa sulle casse dell’Ente. È bene ricordare che il valore complessivo del mutuo è di circa due milioni e mezzo di euro». E continua: «nel redigere il bilancio abbiamo dovuto individuare risorse per oltre 300 mila euro annui per affrontare un altro problema lasciato irrisolto: la precedente giunta non aveva stanziato fondi per l’appalto della pubblica illuminazione per le annualità 2020 e seguenti. I costi per il servizio sono aumentati di circa 70 mila euro annui». Inoltre, tutte le tasse e le tariffe dei vari servizi sono rimaste invariate, ad eccezione della mensa che, da un lato, ha subito un modesto aumento di dieci centesimi, dall’altro la riduzione della tariffa del 20% per il secondo figlio frequentante la scuola primaria. In generale, il costo dei servizi viene coperto per circa la metà con fondi propri del Comune.

«Per garantire gli equilibri di bilancio» - conclude infine il sindaco Donatello Di Prinzio - «la giunta ha ridotto le proprie indennità. In più sono in corso le procedure concorsuali sulla base del piano del personale approvato dalla attuale giunta, che consentirà di riorganizzare l’Ente e sopperire alla mancanza di figure importanti, derivante da scelte adottate dalla passata amministrazione. Abbiamo approvato il Bilancio di previsione, dunque, e la giunta e gli uffici sono già al lavoro per chiudere il Rendiconto 2020 un lavoro importante svolto attraverso una puntuale analisi delle varie voci di bilancio, con particolare attenzione a molte di esse che presentano delle zone d’ombra».