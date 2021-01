I dati dello screening di massa, Di Prinzio: “Risultato straordianario, grande esempio dai cittadini di Guardiagrele”

Si è concluso oggi lo screening di massa per individuare i cittadini positivi in modo asintomatico al virus Sars-Cov-2 nel comune di Guardiagrele. Il totale di tamponi rapidi eseguiti per la popolazione nelle giornate di sabato 23 e domenica 24, e nei giorni 21,22,25,26 gennaio per studenti, docenti e personale scolastico, è di 4308, di cui 10 positivi, con una percentuale pari allo 0,23%.

«Un risultato a dir poco straordinario che ha dimostrato quanto la cittadinanza di Guardiagrele abbia voglia di ripartire in sicurezza» - dichiara il sindaco di Guardiagrele Donatello Di Prinzio «un ringraziamento a tutti i medici, gli operatori sanitari ed ai volontari che hanno collaborato al progetto dello screening. Grazie agli operai ed al personale comunale per l’impegno profuso nell’operazione, senza il loro preziosissimo lavoro tutto questo non sarebbe stato possibile. Un grazie anche agli esercizi commerciali di Guardiagrele per il loro importante contributo». Inoltre il Sindaco ha colto l'occasione per ringraziare anche tutti gli amministratori per essersi messi a servizio della comunità in modo instancabile. «Infine» - sottolinea Di Prinzio - «mi preme rivolgere un grazie a tutti i cittadini, che donando un po’ del proprio tempo hanno contribuito ad una causa importantissima per loro stessi e per il prossimo. Come abbiamo spesso detto, partecipare allo screening è stato un atto d'amore verso l'intera comunità e questa volta 4308 atti d'amore sono stati compiuti per poter ricominciare tutti insieme un cammino verso una nuova normalità ricordando sempre di non abbassare la guardia e rispettare le prescrizioni del Governo sull’uso della mascherina e sul distanziamento sociale».