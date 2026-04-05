La Pasqua della cura silenziosa

Durante le festivitÃ pasquali, mentre gran parte delle attivitÃ si interrompe e le famiglie si riuniscono, il sistema socio-sanitario e riabilitativo continua a operare in silenzio, senza interruzioni, garantendo assistenza H24 grazie allâ€™impegno costante di migliaia di professionisti della salute nella nostra regione Abruzzo: sono oltre 6.000.

La loro Ã¨ una presenza discreta, spesso invisibile, ma essenziale: infermieri, OSS, fisioterapisti, logopedisti, medici, psicologi, educatori e operatori che, anche nei giorni piÃ¹ significativi come Pasqua e Natale, si prendono cura dei malati. Lo fanno non solo dal punto di vista professionale, ma anche umano ed etico. Sono presenze che garantiscono la propria attivitÃ nei turni H24, assicurando continuitÃ assistenziale al fianco dei malati, delle persone fragili, sole e disabili.

La loro azione quotidiana dÃ concreta attuazione ai principi e ai valori sanciti dallâ€™articolo 32 della Costituzione e dalla Legge n. 833/1978, rendendo la tutela della salute non solo un diritto, ma una responsabilitÃ condivisa.

Il sistema socio-sanitario si confronta oggi con una crescente complessitÃ assistenziale, determinata dallâ€™invecchiamento della popolazione, dallâ€™aumento delle patologie croniche e dalla diffusione della pluripatologia. Le strutture accolgono pazienti sempre piÃ¹ complessi, che richiedono interventi multidisciplinari, maggiore intensitÃ assistenziale, utilizzo di farmaci, presidi e competenze professionali sempre piÃ¹ elevate.

Tuttavia, a fronte di tale evoluzione, persistono criticitÃ strutturali significative: gli standard assistenziali, rappresentati anche dalle schede sinottiche, risultano ancora fermi al periodo 2008â€“2010 e i contratti collettivi del comparto, con particolare riferimento alle realtÃ ARIS RSA e AIOP RSA, sono fermi al 2012.

Le retribuzioni degli operatori, spesso comprese tra 1.200 e 1.400 euro mensili, risultano oggi fortemente erose dallâ€™aumento del costo della vita e dai costi di mobilitÃ , determinando un progressivo impoverimento del lavoro. Una condizione che incide non solo sulla dignitÃ professionale, ma anche sulla sostenibilitÃ del sistema, giÃ oggi messo alla prova dalla crescente difficoltÃ nel reperire personale qualificato.

Le strutture socio-sanitarie accreditate rappresentano un presidio fondamentale nella rete dei servizi sanitari, garantendo la continuitÃ assistenziale e contribuendo alla gestione della cronicitÃ e della non autosufficienza. Tuttavia, tale funzione rischia di essere compromessa da un sistema tariffario non aggiornato, fermo da molti anni, e da una carenza di investimenti adeguati.

Alla luce di questo quadro, appare necessario che la maggioranza e le forze di opposizione della Regione Abruzzo promuovano un confronto istituzionale con lâ€™Assessore alla Salute Nicoletta VerÃ¬ e il Presidente Marco Marsilio, coinvolgendo le organizzazioni sindacali confederali e le associazioni di categoria ARIS RSA e AIOP RSA, al fine di analizzare le criticitÃ del rinnovo contrattuale, dellâ€™adeguamento delle rette e dellâ€™aggiornamento degli standard assistenziali, legando in modo unitario e non separabile il tema delle rette a quello del rinnovo contrattuale.

Nel tempo della Pasqua, che richiama ai valori della responsabilitÃ , della dignitÃ e della rinascita, questa riflessione assume un significato ancora piÃ¹ profondo. PerchÃ© la cura non Ã¨ solo un atto professionale: Ã¨ un gesto di umanitÃ , di amore e di umiltÃ che si rinnova ogni giorno, anche quando

tutto il resto si ferma.

E una comunitÃ che non riconosce chi si prende cura dei piÃ¹ fragili rischia, nel tempo, di smarrire non solo lâ€™equilibrio del proprio sistema sanitario, ma il senso stesso della propria coscienza civile.

Daniele Leone - Infermiere Coordinatore Provinciale SanitÃ Accreditata FP CGIL Chiet