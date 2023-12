'Adotta un cane anziano', torna la campagna natalizia LNDC Animal Protection

Ogni giorno, i volontari LNDC Animal Protection si prendono cura di migliaia di cani anziani, dai 10 anni in su. Cani che spesso non hanno mai conosciuto il calore di una casa, o che sono stati ceduti perché il loro compagno di vita non c’è più o non può più prendersi cura di loro. Altre volte tanti cani anziani vengono recuperati dalla strada perché persone senza cuore decidono di liberarsene proprio a causa della loro età avanzata o perché, con il passare del tempo, può insorgere qualche acciacco o malattia che necessita di cure di cui non vogliono farsi carico. Ognuno di questi cani ha una storia diversa, ma tutti loro hanno qualcosa in comune: nessuno dovrebbe trascorrere la propria vecchiaia in canile perché, anche se amati e coccolati dai volontari LNDC Animal Protection, questi cani meritano la sicurezza, l’amore e la dedizione di una famiglia che scelga di vivere insieme a loro gli ultimi felici anni che gli restano, in pace.

Proprio perché non è una scelta semplice per una famiglia decidere di adottare dal canile un cane anziano, LNDC Animal Protection torna anche quest’anno con la campagna natalizia #adottaunnonno per incentivare gli aspiranti adottanti e facilitare loro il compito nel prendersi cura di questi dolcissimi nonnetti in cerca di amore. Al fianco dell’Associazione: NUTRIX PIU’, la storica azienda italiana dal 1954 specialista dell’alimentazione naturale dedicata ai nostri compagni di vita a quattro zampe.

A partire dal 1 dicembre 2023, sino al 31 gennaio 2024 per ogni cane dai 10 anni in su, adottato da un rifugio di LNDC Animal Protection, l’azienda NUTRIX PIU’ metterà a disposizione gratuitamente per un anno una fornitura di cibo specifico particolarmente indicato per le esigenze dei cani anziani. La fornitura verrà consegnata in 2-3 tranche per assicurare che il cibo sia sempre fragrante e facilitare le famiglie nella sua conservazione.

Un aiuto prezioso e importante destinato a chi vorrà accogliere nella propria casa un cane non più giovane, ma capace di dare tantissimo amore. Anche un “nonnino” può riservarci un mondo d’affetto, di gratitudine e immensa gioia. Adottare un cane anziano vuol dire dare una possibilità di riscatto a chi ne ha più bisogno. Un gesto di puro e vero amore affinché questo Natale e l’anno che verrà siano davvero all’insegna dell’amore e della solidarietà.

Cerca la sezione LNDC Animal Protection più vicina a casa tua su https://www.lndcanimalprotection.org/chi-siamo/#le-nostre-sedi

