Questura di Chieti e "Progetto Noemi" a braccetto per le Uova Solidali

La Questura di Chieti in collaborazione con l’associazione “Progetto Noemi” ha donato le Uova Solidali ai bambini ospiti del Reparto Pediatrico dell’Ospedale Clinicizzato “S.S. Annunziata” di Chieti.

“Progetto Noemi” nasce nel 2013, e da allora si fa portavoce delle esigenze delle famiglie con disabilità gravissime, attraverso lo sviluppo di progetti sociali volti a supportare in ogni aspetto i piccoli pazienti affetti da gravi patologie, i familiari, i caregiver e gli assistenti sanitari. "Ed è per questo - si legge in una nota della Questura teatina - che la nostra Questura da qualche anno sostiene le campagne di raccolta fondi dell’associazione.

Con l’iniziativa di prossimità della Polizia di Stato, e grazie al “Progetto Noemi”, i bambini hanno trascorso alcuni momenti di allegria e di spensieratezza con gli amici poliziotti".