SocietÃ  di Mutuo Soccorso di Guardiagrele a Philadelphia, Di Prinzio negli States

Sono stato coccolato da tanti nostri concittadini che si sono prodigati per ospitarmi in ogni occasione.

Nei loro occhi lucidi ho visto l'attaccamento alla nostra Patria ed alla nostra città , persone umili che si sono realizzate da se, con l'aiuto reciproco di chi era arrivato in America prima di loro. Ho visto una comunità unita che mi ha accolto come uno di famiglia, ho incontrato tante persone che mi hanno raccontato la loro storia, i sacrifici fatti, ma anche la soddisfazione di vedersi realizzati personalmente e professionalmente. Oggi sono ben integrati nel tessuto sociale americano e si distinguono in varie attività, portando sempre alto il nome dell'Italia e della nostra Guardiagrele.

Grazie al Presidente Nick Desiderio ed alla signora Carmela per l'invito e l'accoglienza. Per me è stata anche una forte emozione incontrare il cugino di mio padre, con la sua famiglia, che sentivo solo nei racconti di papà quando ero piccolo. Adesso ho avuto la possibilità di abbracciarli e di conoscerli per la prima volta. Il tempo a disposizione è stato veramente breve, troverò l'occasione per poter tornare ed incontrare altri nostri concittadini".