Mostra dell’Artigianato a Guardiagrele, visitatori in crescita e per i più piccoli c’è la Summer School

Perfettamente centrato l’obiettivo di far avvicinare più giovani alla 53^ edizione della Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese in corso a Guardiagrele fino al 27 agosto.

Dai primi giorni si è registrato un aumento di visitatori giovani richiamati dalle creazioni di Formichetti e dalle installazioni degli studenti dell’Abaq.

“I nostri sforzi di voler coniugare la tradizione con l’innovazione stanno dando i loro frutti. Quest’anno è iniziata la collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti di L’Aquila e le loro installazioni destano curiosità e attraggono visitatori. Le installazioni raccontano storie di vite preziose e ritratti intimi di donne abruzzesi fuori dal comune attraverso i mille tragitti e intrecci del filo. Il mezzo espressivo scelto è, infatti, il ricamo.”, afferma il presidente dell’Ente Mostra Gianfranco Marsibilio.

Altra peculiarità di questa edizione porta la firma di Domenico Formichetti, un talento partito da Chieti e cresciuto sui banchi dell'Accademia di Brera, dove ha affinato la sua passione per la grafica. “Uno straordinario stilista molto conosciuto e seguito dai giovani. Ha creato il marchio Formy Studio che ha segnato la crescita e il successo dello streetwear in Italia. E’ lo stilista preferito da famosissimi rapper americani. In mostra alcuni suoi mitici capi d’abbigliamento”.

Il percorso all’interno della Mostra è ben costruito in modo da passare dalla tradizione, come quella che si ritrova nei bellissimi oggetti in ferro battuto, in gioielli in oro, nei preziosi ricami al tombolo, all’innovazione di gioielli realizzati con i materiali più diversi o mobili in legno dal design moderno.

“E’ la nostra mission. Quella di valorizzare l’artigianato artistico, farlo conoscere e stimolare i ragazzi a portare avanti una tradizione che ha ancora tante emozioni da darci.”, continua Marsibilio. “Con la Summer School riservata ai bambini vogliamo far avvicinare i più piccoli alla manualità, stimolare in loro la creatività. Ringrazio i maestri artigiani che stanno collaborando a realizzare questi laboratori.”

Ricordiamo che quest’anno la Mostra ha anche una connotazione internazionale, infatti, molti autori che espongono con l’Associazione Gioiello Contemporaneo, non sono italiani.