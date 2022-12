Orsogna, Enzo De Caro in scena con “Un’odissea infinita”

Riceviamo e pubblichiamo

“Un’Odissea infinita” di Enzo De Caro sarà ospite del Teatro Comunale di Orsogna “C. De Nardis” sabato 3 dicembre alle ore 21.00. Lo spettacolo, organizzato da ACS Circuito Spettacolo Abruzzo Molise in collaborazione con I Guardiani dell’Oca ed il patrocinio del Comune di Orsogna, è una produzione ERGO SUM. Enzo De Caro dona voce e volto ad un Ulisse contemporaneo che compie un viaggio alla conquista di sé stesso.

“L’Odissea di Omero è, in assoluto, l’opera che meglio di ogni altra riesce a rendere attraverso la metafora del viaggio, il lungo, lento, paziente, ma avvenuto percorso che l’uomo compie alla ricerca di sé stesso. Un viaggio scandito da tappe coincidenti ai diversi stadi di crescita e di evoluzione a cui chiama la vita” afferma Alessandra Pizzi che firma la drammaturgia dell’opera. De Caro accompagnato dalle musiche al pianoforte di Francesco Mancarella e alle percussioni e fx Diego Martino, ci spiega le motivazioni che hanno accompagnato il viaggio di Ulisse e ci aiuta nella comprensione di quei “viaggi quotidiani” che spesso compiamo alla ricerca di noi stessi. Lo fa con la leggerezza del “consigliere”, dell’”amico saggio” che piuttosto che emulare gli errori, cerca immagini lievi a cui ispirarsi. Ci riporta sull’isola di Calipso, ci immerge nella dimensione surreale del mare azzurro e, soprattutto, rende il suo speciale omaggio alla letteratura, alla poesia, alla musica e all’arte che ad Ulisse si sono ispirati. In questo viaggio dialoga con Francesco Guccini, e il suo racconto di Odysseo, incontra Dante e i dannati del Canto XXVI dell’inferno, Lucio Dalla e i versi di Itaca. Incontra la Poesia di Pascoli e di Montale, di Tyson, di D’Annunzio, i versi delle canzoni di Caparezza, la letteratura di Borges e di Kafka e termina nell’infinito di Leopardi.

“Ulisse lascia la sua terra ed esplora il mondo, supera le sue paure, risponde ai suoi dubbi, si addentra in territori della conoscenza e ritorna a casa” conclude Pizzi “Ulisse è l’uomo moderno che si spinge quotidianamente nel superamento dei propri limiti, che tenta affondi verso la conoscenza del mondo, ma soprattutto di sé. E torna a casa, consapevole dei propri “confini”. Un “viaggio circolare” si parte da casa e si ritorna a casa, per ripartire. Perché più forte del desiderio del ritorno è la bramosia della conoscenza.”Tra epica e invenzione, tra commento e narrazione, tra esegesi e interpretazione, vale il valore della parola che incanta … come il coro delle Sirene di Ulisse.

