Emigrazione, “Oltre la miniera” da Marcinelle al futuro

Su iniziativa dell’assessore regionale al Lavoro Tiziana Magnacca, a settant’anni dalla tragedia di Marcinelle, martedì 4 agosto, a partire dalle ore 10.00, la Sala Europa dell’Aurum di Pescara ospiterà “Oltre la miniera”, un appuntamento dedicato alla memoria delle vittime e alla storia dell’emigrazione italiana e abruzzese, ma anche alle grandi questioni che attraversano il presente e il futuro del lavoro.

La mattinata sarà dedicata a un convegno che riunirà rappresentanti delle istituzioni, del mondo del lavoro, delle organizzazioni sindacali, delle imprese, dell’università, dell’informazione e della cultura. Attraverso testimonianze, analisi e momenti di confronto, l’iniziativa ricostruirà il contesto storico e sociale nel quale maturò la tragedia dell’8 agosto 1956, quando un incendio nella miniera del Bois du Cazier, in Belgio, provocò la morte di 262 lavoratori, 136 dei quali italiani e, tra questi, 60 abruzzesi.

La memoria di Marcinelle rappresenterà il punto di partenza per una riflessione più ampia sulle condizioni che spinsero migliaia di italiani a lasciare il proprio Paese, sul rapporto tra emigrazione e sviluppo industriale e sulle conseguenze della tragedia per le famiglie e le comunità di provenienza.

Il confronto guarderà però anche al presente e al futuro, affrontando il tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le responsabilità delle istituzioni e delle imprese, la formazione dei lavoratori, le trasformazioni dei sistemi produttivi e le nuove mobilità professionali. Uno spazio specifico sarà dedicato anche al rapporto tra lavoro ed energia, alle transizioni tecnologiche in corso e alla necessità di accompagnare il cambiamento senza lasciare indietro territori, comunità e persone.

Al convegno parteciperanno rappresentanti della Regione Abruzzo, del Comune di Manoppello, dell’Ambasciata del Belgio, dell’Università degli Studi “G. d’Annuncio” Chieti-Pescara, della Camera di Commercio Chieti Pescara, di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, di CGIL Abruzzo Molise, CISL Abruzzo Molise e Uil Abruzzo, con contributi del mondo della ricerca storica e della musica. L’incontro sarà moderato da Luca Telese, direttore del quotidiano “Il Centro”.

L’obiettivo di “Oltre la miniera” è trasformare la commemorazione in un’occasione di consapevolezza e confronto, mettendo in relazione la storia di Marcinelle con le sfide contemporanee. Ricordare ciò che accadde significa rendere omaggio alle vittime e, parallelamente, interrogarsi sulle condizioni del lavoro di oggi e sulle scelte necessarie per costruire un futuro fondato sulla dignità, sulla sicurezza e sulla tutela della vita umana.

A completare il programma sarà un percorso aperto al pubblico dedicato alle testimonianze degli ultimi protagonisti di quella stagione. Durante la giornata sarà possibile ascoltare il quarto e ultimo episodio del podcast “Gli ultimi minatori. 8 agosto Marcinelle”, scritto dal giornalista Paolo Riva e dal fotografo Diego Ravier, che da circa dieci anni raccolgono le voci degli italiani emigrati nelle miniere del Belgio.

Accanto al racconto sonoro sarà allestita nella Sala Europa una mostra fotografica di Diego Ravier, autore anche del montaggio del podcast. Attraverso volti, luoghi e testimonianze, le immagini restituiranno la dimensione umana dell’emigrazione e della vita nelle miniere, accompagnando il pubblico all’interno di una memoria fatta di sacrifici, discriminazioni, dignità e orgoglio.

Al termine del convegno della mattina, la Sala Europa dell’Aurum resterà aperta al pubblico per tutto il pomeriggio, per consentire ai visitatori di accedere liberamente alla mostra.

L’appuntamento è per martedì 4 agosto 2026, alle ore 10.00, nella Sala Europa dell’Aurum di Pescara.