"Go Blue", monumenti illuminati per la Giornata Mondiale dell'Infanzia e dell'Adolescenza

In occasione della Giornata Mondiale dell'Infanzia e dell'Adolescenza, che si celebra il 20 novembre, il Comune di Fossacesia aderisce all'iniziativa internazionale "Go Blue", promossa da UNICEF Italia e ANCI per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza dei diritti dei bambini, delle bambine e degli adolescenti.

Per l'occasione, nella serata del 20 novembre, saranno illuminati di blu due simboli storici e identitari della cittÃ : la Chiesa di San Donato e la Torre campanaria del XII secolo. L'utilizzo della luce blu richiama l'impegno della comunitÃ e delle istituzioni nella tutela dei diritti dell'infanzia, a 36 anni dall'approvazione della Convenzione ONU.

"Fossacesia- scrive il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio-si unisce con convinzione all'iniziativa 'Go Blue', un gesto simbolico che porta con sÃ© un messaggio forte: il nostro impegno a promuovere e proteggere i diritti dei piÃ¹ giovani. La Chiesa di San Donato e la Torre campanaria del XII secolo illuminate di blu saranno un richiamo visibile alla responsabilitÃ delle istituzioni e dei cittadini. La Giunta comunale parteciperÃ all'iniziativa e il documento dell'UNICEF verrÃ trasmesso a tutti i consiglieri e assessori, affinchÃ© questi principi continuino a guidare il nostro lavoro."