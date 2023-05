Metamer leader nellâ€™efficientamento energetico e nelle energie rinnovabili

La comunità scientifica è ormai concorde nel ritenere che la prima causa del surriscaldamento terrestre sia da ricercare nelle emissioni di gas a effetto serra nell’atmosfera, principalmente la CO2 (anidride carbonica). Il nostro pianeta è messo a dura prova dallo sfruttamento sfrenato dei combustibili fossili ed è giunto il momento di rivoluzionare il nostro modo di fare ed usare energia. Nel 2021, in occasione di Cop26, l’annuale conferenza sul clima organizzata dall’ONU, è stato preso l’impegno, da parte anche dell’UE e dell’Italia, di raggiungere la Carbon Neutrality entro il 2050.

Un obiettivo, quello della Carbon Neutrality, raggiungibile solo con un impegno totale e comune nel coltivare le due soluzioni possibili: efficientamento energetico tramite ottimizzazione dei dispositivi domestici e aziendali e autoproduzione da fonti rinnovabili, cercando un’energia a km 0. Progressivamente, si stima la chiusura di tutte le centrali a carbone entro il 2050.

Quali sono dunque le fonti energetiche da attenzionare? Sicuramente le fonti energetiche rinnovabili le quali, rispetto ai combustibili fossili, non sono soggette ad esaurimento e hanno un limitato impatto ambientali; tra queste, l'energia solare rappresenta ad oggi la fonte di maggiore interesse per le sue caratteristiche di inesauribilità e pulizia.

Lo strumento di produzione dell'energia solare è il fotovoltaico, il quale permette una produzione a km 0 e una indipendenza sui consumi fino al 70%.

L’efficientamento energetico di casa ed ufficio parte dalla scelta di tecnologie a risparmio energetico: optare per sistemi di riscaldamento basati su caldaie a condensazione, pompe di calore e condizionatori di nuova generazione potrà abbattere i consumi fino al 30%, garantendo risparmio e riduzione delle sostanze inquinanti.

Su questa linea si pone Metamer, azienda di gas e luce leader in Abruzzo e Molise, che, con oltre 40 anni di esperienza nel mercato energetico, dal 2020 si è inserita nel mercato dell’efficientamento energetico con installazioni di caldaie e condizionatori, e dal 2021 produce solo energia Green certificata.

Metamer, posizionandosi nel mercato dell’efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili, partecipa attivamente a questa fase di rivoluzione del paradigma energetico e di transizione energetica. Mantenendo il posizionamento di territorialità, Metamer si avvale di professionisti locali per la cura del cliente durante l’assistenza lungo la pratica, con serietà e trasparenza.

Ecco le parole di Nicola Fabrizio, amministratore delegato dell’azienda: «Riteniamo importante dare un contributo per uno sviluppo civile e sostenibile del nostro territorio, orientando responsabilmente le scelte dei cittadini. Abbiamo ampliato la nostra offerta e oggi siamo in grado di indirizzare le famiglie e le imprese verso la produzione in autonomia dell’energia necessaria per la casa o per l’azienda, sfruttando al meglio la fonte rinnovabile per eccellenza: il sole. Inoltre, teniamo particolarmente ad agevolare l’accesso alle Comunità energetiche, una misura di sostegno molto importante in un momento di difficoltà per tante famiglie.».

Ecco perché oggi Metamer lancia una soluzione chiavi in mano all inclusive per pannelli fotovoltaici con vantaggi quali il recupero fino al 50% su acquisto e installazione, un servizio di consulenza specializzata, sopralluoghi e preventivi gratuiti, gestione delle pratiche, rateizzazione, installazione, configurazione e monitoraggio dell’impianto.

Per quanto riguarda il passaggio a caldaie e condizionatori di nuova tecnologia, Metamer offre un servizio completo con preventivo e sopralluogo gratuiti, pratiche di detrazione fiscale fino al 65% su acquisto e installazione del prodotto scelto e 24 rate a tasso 0.

Scegliendo l’energia pulita di Metamer è possibile ricevere fino a 900 euro di contributo per l’efficientamento energetico recuperabile in 10 anni sulla bolletta.

«Scegliere energia pulita vuol dire prendere un impegno preciso con il Pianeta e con il nostro stesso futuro che non possiamo più rimandare», così conclude Nicola Fabrizio.

Per ulteriori informazioni: https://www.metamer.it/risparmio-energetico/