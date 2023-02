Lâ€™EtÃ  dellâ€™Eccellenza nel nuovo Audi Terminal Pasquarelli Auto

Innovazione, sostenibilità e progresso. Sono le parole chiave del viaggio comune intrapreso da Pasquarelli Auto e Audi. E saranno i temi centrali dell’appuntamento di giovedì 23 febbraio 2023 a San Giovanni Teatino nel nuovo Terminal Audi Pasquarelli Auto. Un luogo dove l’innovazione si coniuga con l’esperienza, la bellezza con la qualità.

Un rinnovato legame tra Pasquarelli Auto, che opera in Abruzzo e Molise dal 1986, e Audi, Casa automobilistica ambasciatrice del progresso.

I partecipanti all’evento del 23 febbraio saranno guidati in un tour all’interno dei nuovi spazi progettati in ogni dettaglio per far vivere ai Clienti esperienze coinvolgenti.

E poi il Salone intellettuale, un luogo di confronto tra i rappresentanti dei mondi che esprimono l’eccellenza attraverso buone pratiche ed esperienze messe a sistema. Con il management di Pasquarelli Auto ci saranno Massimo Faraò, Direttore Marketing di Audi Italia, Sergio Caputi, Magnifico Rettore dell’Università D’Annunzio, e Alessandro Addari, vicepresidente di Confindustria Chieti-Pescara.

È il tempo di lanciare lo sguardo verso il futuro e in questo Audi porta avanti le proprie strategie di elettrificazione e digitalizzazione oltre a un marcato orientamento – quanto mai necessario – alla decarbonizzazione tanto dei prodotti quanto dei processi produttivi. La svolta sostenibile del Gruppo Audi, sostenuta da 37 miliardi di euro di investimenti, passa attraverso la conversione carbon neutral di tutti gli stabilimenti entro il 2025, mentre a partire dal 2026, la Casa dei quattro anelli lancerà nuovi modelli basati esclusivamente su powertrain completamente elettrici. Per quella data, il Brand potrà contare su oltre 20 modelli full electric in gamma. Entro il 2030, Audi intende accelerare ulteriormente la transizione ecologica riducendo del 50% il proprio impatto ambientale rispetto ai valori registrati nel 2018. Cruciali, per traguardare questo orizzonte, la produzione interna di energia rinnovabile e l’implementazione dei cicli di vita chiusi delle materie prime ad alto consumo energetico come alluminio, acqua, plastica e vetro. Non solo, in vista del 2033 – in anticipo sulle disposizioni europee – verrà effettuato un graduale phase-out della tecnologia a combustione sino ad arrivare, nel 2050, alla carbon neutrality di tutte le attività del Brand.

La rivoluzione tecnologica in atto caratterizza tanto la parte produttiva quanto il coinvolgimento dei Clienti. Nella costruzione di un una nuova cultura, fondata sulla consapevolezza di un mondo che sta cambiando, è cruciale il ruolo della formazione. La partnership tra università D’Annunzio e Pasquarelli Auto porterà sul territorio il Master Automotive Management & New Mobility, che l’azienda sostiene già da cinque anni con l’Università Sapienza di Roma. I docenti universitari guideranno la crescita dei futuri professionisti del settore della distribuzione automotive sui temi della pianificazione del budget, della struttura di un bilancio, dei modelli organizzativi, della green economy in particolare sulla mobilità sostenibile e sulla redazione di un bilancio di sostenibilità. Pasquarelli ha fatto anche un investimento sui giovani, finanziando il Master e offrendo un primo tirocinio retribuito per almeno sei mesi finalizzato all’inserimento in azienda. Sinergico è anche il rapporto tra Audi e Confindustria, partner dal 2019, nel segno della comune visione dell’innovazione tecnologica e culturale come via per creare valore per la società.