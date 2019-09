Ciclismo juniores a Guarenna di Casoli con la 24°edizione del Trofeo San Francesco

Dopo un anno sabbatico, “bentornata” alla tradizionale classica juniores abruzzese di fine estate: Acd Guarenna e Sangro Bike hanno unito le forze per riproporre con vigore ed entusiasmo il Trofeo San Francesco in scena domenica 15 settembre (domani) sulle strade di Guarenna di Casoli.

“Non tutti provano la stessa emozione per questa gara – spiegano in una nota gli organizzatori - ma noi che sin da piccoli davamo una mano nell'organizzazione e adesso che in prima persona ci occupiamo del tutto, per far si che tutto vada per il meglio, questa manifestazione è importantissima ed anche un trampolino di lancio per ammirare i campioni del futuro. Un ringraziamento lo dobbiamo a tutti i nostri sponsor senza i quali tutto questo non sarebbe stato possibile ed anche agli amministratori locali che si sono tanto prodigati per far si che la gara si potesse svolgere”.

In gara sulla distanza di 114 chilometri su un doppio circuito: il primo di 13,2 chilometri (Guarenna Nuova, Piano Delle Vigne, Selva Piana, Vicenne, Selva di Altino e Guarenna Nuova) da ripetere sei volte e un secondo comprendente l'inedita salita da Colle Marco a Casoli Paese da fare due volte .