Pappapero 2019

L’estate guardiese si accende con il sorriso dei bambini! Dopo il grande successo delle scorse edizioni, domenica 11 agosto torna a Guardiagrele la decima edizione di “Pappappèro” la mezzanotte bianca dei bambini. Giochi, animazioni, spettacoli e artisti di strada animeranno le vie del Centro Storico per tutta la giornata fino alla mezzanotte, per la gioia del pubblico delle famiglie. L'iniziativa ideata dall'attore e regista teatrale Fabio Di Cocco e realizzata dall'Associazione Teatro del Giardino con la collaborazione della Fondazione San Nicola Greco, grazie al contributo del Comune di Guardiagrele e al sostegno degli esercizi commerciali cittadini, rappresenta uno degli eventi clou del folto cartellone proposto dall'estate guardiese. Si partirà alle ore 10.00 del mattino presso la Villa Comunale dove tutti i bambini potranno allestire la propria bancarella nel Mercatino dello Scambio e del Baratto per poi riprendere nel pomeriggio dalle ore 18.00 in Piazza Santa Maria Maggiore con spettacoli di Compagnie e gruppi provenienti da tutta Italia. Saranno ospiti della manifestazione i Nadari Giullari di Rimini, la Compagnia de L’Ordallegri da Mantova, I LucuThea da Pescara, Philippe Tordeaux e Mago Dario, I Diavoli Rossi, il Ludobus e le Mascotte delle LOL Surprise. In serata il concerto del gruppo Red Roks e dei “Cartoni Animali”. Pappappero 2019 animerà in particolare Piazza Santa Maria Maggiore, Largo San Nicola, Villa Comunale, Piazza San Francesco, Largo Pignatari, Piazza Nicola da Guardiagrele, Largo Casaleno e Via Roma. I più fortunati, inoltre, potranno incontrare il cappellaio matto che regalerà buoni per gustare ottimi gelati oppure potranno aggiudicarsi uno dei tantissimi buoni regalo offerti dagli esercizi commerciali cittadini messi in palio alla lotteria di Pappappero. Tutta la cittadina è mobilitata per garantire una calorosa accoglienza a quanti decideranno di trascorrere la giornata dell’11 agosto a Guardiagrele: negozi aperti fino a notte fonda, punti di ristoro, offerte speciali e proposte dedicate ai bambini, mercatini e bancarelle. Per avere informazioni più dettagliate il Teatro del Giardino ha attivato un numero di cortesia: 0871226293



Info media: 0871.535043 – 328.4774972

www.comune.guardiagrele.ch.it – teatro@teatrodelgiardino.it