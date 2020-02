Torna il corso di potatura dell'olivo a vaso policonico

Pianta dalle origini mitiche, padrona assoluta delle colline abruzzesi, l'ulivo è un albero di cui bisogna saper prendersi cura, specie negli ultimi tempi in cui virus e condizioni climatiche sempre più estreme ne hanno minato la stabilità.

Proprio con l'intento di diffondere una cultura dell'olivo e di insegnare come sfruttare al meglio le potenzialità della pianta Frantoio Verna ripropone il suo corso di potatura, un appuntamento consolidato negli anni, che per il 2020 presenta una piccola novità: due programmi diversi, per due differenti livelli di competenza nel settore agricolo.

Il Primo livello è quello Base, rivolto ai principianti, il Secondo quello Avanzato, rivolto a tecnici e operatori del settore. Le lezioni si terranno rispettivamente domenica 1 e domenica 8 marzo e saranno condotte da Gianni Santilli che guiderà gli iscritti in esercitazioni pratiche sul campo. Il termine ultimo per le iscrizioni è il 28 febbraio.

Info, costi e programmi completi potete leggerli nella locandina in allegato o contattare il responsabile Verna Carlo al numero telefonico 3298582692.