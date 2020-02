I consiglieri Bianco e Console. "Chiediamo alla SASI l'estensione dell'apertura dell'ufficio di Guardiagrele"

I Consiglieri Comunali del Gruppo Consiliare "Progetto per Guardiagrele", Flora Bianco e Orlando Console hanno richiesto, tramite una lettera indirizzata al Presidente della SASI Gianfranco Basterebbe l’estensione dell’apertura dell’Ufficio di Guardiagrele, oggi aperto solo il mercoledì mattina.

I consiglieri di PPG affermano che “a seguito di numerose segnalazioni dei cittadini di Guardiagrele e dei comuni limitrofi e tenuto conto che l’ufficio commerciale di Guardiagrele serve una vasta area che va da Fara San Martino a Villamagna e Orsogna, per una popolazione stimata di circa 35.000 abitanti, con la sola apertura antimeridiana del mercoledì di circa 3 ore, non riesce a servire i numerosi utenti che affollano ogni mercoledì l’ufficio commerciale di Guardiagrele.

Ultimamente abbiamo visto che l’utenza che si reca presso l’ufficio di Guardiagrele è ancor più numerosa, a seguito dell’arrivo di bollette con conguagli di oltre un anno che stanno creando anche difficoltà economiche ai cittadini per l’elevata somma che si vedono arrivare”.

Inoltre, “il personale addetto al front-office, nonostante la sua professionalità ed abnegazione, non riesce a smaltire gli utenti nelle ore di apertura, tant’è che molti cittadini si vedono costretti, dopo ore di attesa, a dover tornare la settimana successiva. Si aggiunga che in caso di assenza del personale, capita sovente che il mercoledì l’ufficio resta chiuso, facendo slittare di 15 giorni la possibilità del cittadino di poter interloquire con la SASI per le operazioni commerciali”.

I consiglieri Bianco e Console chiosano così: “Considerato che l’ufficio commerciale di Guardiagrele, per la sua posizione strategica, viene utilizzato da molti cittadini, abbiamo chiesto che venga presa in seria considerazione la proposta di provvedere all’apertura almeno di due giorni a settimana dell’ufficio commerciale di Guardiagrele, compreso un pomeriggio, in modo tale da andare incontro alle esigenze lavorative dei cittadini, poiché, alle condizioni attuali, la situazione, sommata al disagio della mancanza di acqua relativa al periodo estivo, sta creando notevoli malumori e disagi”.