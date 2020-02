Riparte la Tac all'Ospedale di Guardiagrele

L' associazione " Salute è Diritto" di Guardiagrele informa i cittadini del comprensorio riguardo alcune importanti novità riguardanti il locale ospedale.

Dal giorno 27 gennaio 2020, è in funzione l'ambulatorio di oculistica presso i locali del distretto sanitario. L'ambulatorio è aperto il martedì dalle ore 9 alle ore 17 al terzo piano della struttura.

Un'altra importantissima notizia è la riattivazione della TAC. Infatti, presso il reparto di radiologia, a causa della mancanza di un medico, la TAC era stata sospesa ad inizio dicembre 2019. Da oltre due mesi il macchinario ( peraltro nuovissimo), era stato messo a riposo, causando non pochi disagi agli utenti del territorio.

È notizia di pochi giorni fa', che la direzione sanitaria della ASL, ha deciso di riattivare il servizio dal 12 febbraio 2020. Per adesso con un solo giorno a settimana, per un totale di 14 prestazioni.

È possibile prenotare le indagini con la TAC, presso il CUP presente al piano terra dell' Ospedale di Guardiagrele.

L'associazione Salute è Diritto, ringrazia la direzione della ASL e la Regione Abruzzo per aver riattivato questo importantissimo servizio, sperando che nel breve periodo, vengano aumentati i giorni di funzionamento di questo macchinario; e che vengano aumentate le ore di apertura del reparto di Radiologia - peraltro funzionale al punto di primo Intervento.

Così facendo, sicuramente le liste d'attesa verrebbero ridotte e i pronto soccorso degli ospedali di Lanciano e Chieti sarebbero meno intasati, garantendo un servizio migliore.

Di questo ne gioverebbe l'utenza e il buon nome del servizio sanitario abruzzese.

Il sodalizio ringrazia la Regione Abruzzo per la piena disponibilità e per la collaborazione che mostra ad ogni incontro.