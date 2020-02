AMBIENTE, PLASTIC FREE CHALLENGE

L'iniziativa è promossa dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del

Territorio e del Mare



Il Comune di Guardiagrele dichiara guerra alla plastica aderendo al Platic

Free Challenge. Come spiega* l’assessore all’Ambiente Piergiorgio Della

Pelle*: “Abbiamo preso l'impegno di aderire all'iniziativa PFC - Plastic

Free Challenge -, promossa dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del

Territorio e del Mare, e di attuarla con diverse attività per uno stile di

vita e un futuro ecosostenibili. *Dopo aver portato la raccolta

differenziata dal 65% a oltre l’80% abbiamo preso sul serio questa nuova

sfida: ridurre l’utilizzo della plastica nella nostra Città*”.



L’amministrazione comunale ha individuato delle azioni che vanno verso

questo obiettivo sia per rendere concreta l’idea di iniziare a ridurre la

produzione di rifiuti in plastica, sia per sensibilizzare la popolazione e

per fare l’esempio come pubblica amministrazione.



“L’iniziativa che abbiamo pensato - continua Della Pelle - ha individuato

alcune azioni concrete nel nostro territorio, azioni che vanno dalla

promozione di campagne di informazione che coinvolgano tutti i soggetti

attivi del territorio, all’introduzione negli uffici comunali dell’utilizzo

esclusivo, ovunque sia possibile, di posate piatti, bicchieri, bottiglie e

sacchetti tradizionali in materiale biodegradabile e compostabile con

conseguente divieto assoluto di utilizzo di plastica usa e getta; oppure

l’utilizzo di piatti, posate e bicchieri lavabili e riutilizzabili; dalla

installazione e promozione dell'uso di distributori dell'acqua pubblici al

fine di ridurre l'uso di bottiglie di plastica, alla predisposizione di una

campagna di acquisto e distribuzione di borracce e avvio di una campagna di

informazione e sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza finalizzata alla

futura estensione del divieto su tutto il territorio comunale sull’utilizzo

di bottiglie di plastica usa e getta. Inoltre, abbiamo pensato di Istituire

una Consulta ambientale che riunisca associazioni e portatori d’interesse,

di organizzare giornate straordinarie di pulizia di parchi, aree verdi e

canali coinvolgendo associazioni, scuole e cittadini (come già avvenuto per

il 2019), promozione del "vuoto a rendere", di installare presso i plessi

scolastici di erogatori di acqua al fine di ridurre l’utilizzo di bottiglie

e di disporre per le future forniture materiali monouso, facendo sì che i

prossimi capitolati di gara escludano espressamente la possibilità di

acquisto di materiali non biocompostabili”.



L’amministrazione comunale ricordando che queste azioni stanno prendendo

avvio in questi giorni e che saranno portare a regime nei prossimi mesi, fa

appello a tutti i cittadini a voler contribuire - ciascuno per quanto

possibile - a questa iniziativa, modificando le proprie abitudini e

compiendo piccoli gesti che, messi a sistema, posando condurre a un grande

risultato per cambiare la Città in meglio.