Rapino, affidati i lavori di efficientamento energetico della scuola primaria e secondaria.

Una Amministrazione che non investe sulle scuole, non investe sul futuro. Questo il pensiero che ha ispirato questo nuovo intervento da parte dell’Amministrazione comunale di Rapino, guidata dal Sindaco Rocco Micucci, nel progettare lavori che miglioreranno l’edificio scolastico che ospita le scuole Primaria e Secondaria di Rapino. – Un intervento importante – spiega il Primo Cittadino – perché mira innanzitutto a risolvere problemi di infiltrazioni di acqua attraverso il terrazzo che sovrasta la nostra scuola, ma mira soprattutto a realizzare un miglioramento dal punto di vista energetico della stessa. Infatti sono previsti lavori per un isolamento termico della copertura, un nuovo manto e un nuovo sistema innovativo di aggancio dei pannelli solari di cui è già dotata la scuola. –

I lavori appena appaltati dall’Ufficio Tecnico del Comune prevedono anche la sostituzione dei corpi illuminanti con nuovi impianti a led e valvole termostatiche ai corpi radianti. – Abbiamo utilizzato un finanziamento pubblico di 50 mila euro previsto nel Decreto Crescita di luglio scorso, riuscendo a rispettare la condizione di affidare i lavori entro il 31 ottobre, tempi sicuramente stringenti per una pubblica amministrazione. Ma i nostri uffici e i progettisti, che ringrazio, hanno dato davvero il massimo. Sono lavori importanti anche perché guardano al risparmio energetico e caratterizzano ancora di più il nostro Comune, che già investito nella produzione di energia rinnovabile, nella pubblica illuminazione a led, nella mobilità sostenibile, come un paese rispettoso dell’ambiente e del clima. –

Conclude il Sindaco Micucci – Vogliamo che i nostri ragazzi, il futuro di questo paese, possano stare in ambienti confortevoli, dando loro l’esempio, ma anche una risposta concreta all’appello lanciato nelle piazze proprio dai più giovani per la salvaguardia del clima, che si può fare di più per la difesa del pianeta. –