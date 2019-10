In base al DM 5/11/01 sono da prevedersi gallerie a canna singola per le strade a carreggiata unica e traffico bidirezionale (tipo C ed F in ambito extraurbano).

Resta inteso che quanto indicato dal Dlgs 264/06 per la rete TEN, e cioè la realizzazione di una galleria a doppio fornice qualora le previsioni su 15 anni indichino un volume di traffico superiore a 10.000 veicoli/giorno corsia, è, nell’ambito della restante rete stradale, una soluzione progettuale che richiede la procedura di deroga di cui all’art. 13 comma 2 del Dlgs n° 285 del 30/04/92, già citata in premessa.

1.1.1.1 Caratteristiche geometriche della struttura galleria

La sezione trasversale, le caratteristiche plano-altimetriche del tracciato di una galleria e delle strade di accesso influenzano in modo determinante la sicurezza del sistema gallerie in quanto tali parametri influiscono significativamente sulla probabilità che si verifichino incidenti e sull’entità dei danni da essi indotti.

Nelle gallerie con pendenze longitudinali superiori al 3% devono essere adottate misure supplementari e/o rafforzate per aumentare la sicurezza sulla base dei risultati forniti dalla metodologia di analisi di rischio probabilistica.

1.1.1.2 Banchine

In base al DM 5/11/01, ai margini delle banchine, in entrambi i sensi di marcia, è prevista l’adozione di profili redirettivi; pertanto tali banchine non sopraelevate rappresentano anche i percorsi di emergenza che gli utenti utilizzano in caso di guasto o incidente. E’ quindi opportuno che la galleria sia dotata di idonei dispositivi luminosi che evidenzino tali percorsi in caso di incendio. I profili redirettivi, in corrispondenza delle discontinuità rappresentate da nicchie, by-pass, passaggi pedonali e piazzole di sosta, devono essere opportunamente inclinati (rispetto ad entrambi i sensi di marcia) in modo da evitare l’urto frontale su spigoli vivi della struttura della galleria.