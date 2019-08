In arrivo nuove ambulanze a Vasto, Gissi e Guardiagrele

Tre nuove ambulanze pronte a essere utilizzate, altre cinque sono in arrivo a settembre: la Asl Lanciano Vasto Chieti e la Regione Abruzzo potenziano le attività del 118 nel territorio della provincia di Chieti acquistando mezzi più moderni per migliorare l’efficienza delle prestazioni sanitarie di emergenza e urgenza garantite ai cittadini. A darne notizia e Giulietta Capocasa, direttore generale facente funzioni della Asl, la quale mette in evidenza anche l’importanza della dotazione a bordo di tablet digitali collegati direttamente con il sistema gestionale della rete, così da avere a disposizione il codice di gravità, i riferimenti e soprattutto il luogo di intervento, con annessa cartografia, con risparmio di tempo assolutamente prezioso.

«I vecchi mezzi hanno fatto il loro tempo - sottolinea Antonio Caporrella, direttore del Dipartimento emergenza e accettazione - con le nuove ambulanze i soccorsi in emergenza guadagneranno in efficienza e tempestività, a tutto vantaggio dell’ampio territorio servito».

Interessate dall’aggiornamento saranno da subito le postazioni del 118 di Ortona e Chieti e, a seguire, Vasto, Gissi e Guardiagrele. «Quest’ultima - ricorda il responsabile del 118 di Chieti, Dante Ranalletta - dal prossimo anno riprenderà l'attività di emergenza-urgenza sul territorio».

Altra particolarità delle nuove ambulanze, messa in luce da MIchele Cozza, infermiere che ha seguito la fase di allestimento, è una particolare strumentazione, altamente tecnologica, che permette la sanificazione continua e duratura attraverso particolari luci che, a contatto con le pareti del vano sanitario, eliminano virus e batteri, garantendo una maggiore igiene e sicurezza per i pazienti.