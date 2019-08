Cena medievale allietata dai Carmina Burana

Il 9 agosto 2019, a partire dalle ore 20.30, presso il chiostro del complesso monumentale di San Francesco a Guardiagrele, si terrà la ormai tradizione cena medievale organizzata dalla Fondazione San Nicola Greco e dall'Archeoclub di Guardiagrele. L'evento si svolge nel giorno in cui, in passato, si celebrava la festa di san Nicola Greco, le cui reliquie erano state trasportate in città il 7 agosto 1343 per volere di Napoleone Orsini e collocate all'interno dell'altare maggiore della chiesa dei Francescani.

Quest'anno, ad allietare la serata dei commensali ci sarà un evento nell'evento, l'esecuzione di brani tratti dai celebri CARMINA BURANA, la più antica ed affascinante raccolta in musica di inni bacchici, canzoni d'amore e parodie di carattere goliardico e blasfemo oggi nota, contenuta in uno straordinario codice miniato risalente alla prima metà del XIII secolo, il Codex Latinus Monacensis 4660 (Codex Buranus) conservato nella biblioteca nazionale di Monaco di Baviera. I brani verranno eseguiti dal Collegium Arniense - Teatro degli Strumenti Antichi- , formazione specializzata nella riproposizione di repertori musicali del Medioevo e del Rinascimento con strumenti d'epoca, magistralmente diretta da Mario Canci.

Info e prenotazioni ai n. 3402286792 e 0871335591.

Costo a persona € 25, per cena e concerto.