Aperti a Orsogna gli sportelli “Trova risposte” e immigrazione

Invece di peregrinare per i vari uffici alla ricerca di informazioni e moduli, da qualche giorno i cittadini di Orsogna hanno un punto di riferimento certo e rapido nello sportello “Trova risposte”, inaugurato dalla nuova Amministrazione comunale guidata dal sindaco Ernesto Salerni.

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30, nei locali al numero civico 7 di via Roma, due operatrici del servizio civile forniscono informazioni utili sul Comune e su questioni di competenza comunale, dagli orari di apertura al pubblico alle indicazioni sugli uffici ai quali rivolgersi e le relative competenze, dalle modalità per incontrare assessori e consiglieri a tutta la modulistica che ora è possibile reperire in un unico punto. In tal modo si offre un servizio ai cittadini e si alleggerisce al tempo stesso il lavoro degli impiegati comunali, rendendolo più efficiente.

Dal modulo per la casa popolare a quello per il matrimonio, dai documenti per l’ufficio tecnico ai servizi cimiteriali, dai moduli per i tributi ai prestampati per la richiesta di certificati anagrafici ora è tutto a disposizione in un unico sportello.

Il nuovo servizio piace ai cittadini che vi si stanno già rivolgendo numerosi.

Sempre in via Roma 7 è stato aperto anche lo “Sportello immigrazione”, attivo ogni lunedì dalle ore 15 alle 19, dove un’operatrice qualificata fornisce informazioni e consulenze ai cittadini stranieri.