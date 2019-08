Guardiagrele, inaugurata la 49° edizione della Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese

naugurata ieri pomeriggio a Guardiagrele la 49esima edizione della Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese, completamente rinnovata e incentrata e incentrata sull’artigianato vero e autentico. Presenti alla cerimonia, oltre al presidente dell’Ente Mostra Gianfranco Marsibilio, ai curatori della mostra Annamaria Mancini, Sara D’Intino e Matteo Coccia e ad Angelo Bucci coordinatore della sezione Design Loci, anche il Presidente della Giunta regionale Marco Marsilio, l’Assessore alle Attività Produttive e al Turismo Mauro Febbo, il sindaco di Guardiagrele Simone Dal Pozzo, il presidente regionale CNA Savino Saraceni, Massimiliano Falcone fondatore della start up Altaii Italia, Rossella Paliotto Presidente della Fondazione Banco di Napoli, lo storico di arte orafa Giuliano Centrodi, la dottoressa Lucilla Gagliardi responsabile del progetto “Porte Aperte” e Costanza Cavaliere dirigente scolastico dell’Istituto “Algeri Marino” di Casoli.

“L’artigianato artistico merita di essere tutelato e sostenuto”, ha affermato il Presidente regionale Marco Marsilio, “al fine di salvaguardare il patrimonio artistico e culturale abruzzese. La valorizzazione delle botteghe artigiane non è destinata soltanto alla conservazione delle antiche tradizioni ma è anche volta a produrre effetti positivi sull’occupazione e il turismo”, continua Marsilio, “l’impegno della Regione c’è affinchè l’artigianato possa continuare a essere un tratto distintivo e caratterizzante della nostra identità culturale della nostra regione”.

Oltre cento gli espositori con la partecipazione quest’anno di oltre 20 nuovi giovani artigiani. Due le installazioni artistiche principali dedicate alla carta e al recupero di libri antichi salvati dal macero, “Il libro aperto” e “Il nido”. Centrali gli omaggi alla sedia e alle lame taglienti di Frosolone. Scenica la stanza dedicata ai tomboli e ai ricami, dove le pareti sono state tinte di colore nero per far risaltare il colore bianco dei merletti.

Presente anche quest’anno la sezione dedicata al design intitolata Design Loci che ospita designer provenienti da tutta Italia e curata da Angelo Bucci, designer e responsabile del Dipartimento di Design dell’Università Europea del Design di Pescara.

La Mostra, allestita al Palazzo dell’Artigianato in via Roma, resterà aperta tutti i giorni dal 1° al 25 agosto, dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 23.00. Ricco il programma delle attività collaterali, tra le quali “Come nasce una impresa 4.0, dalla ricerca alla responsabilità del fare” in collaborazione con Cna Abruzzo e Cna Giovani Imprenditori Abruzzo in programma oggi pomeriggio. Tra gli appuntamenti spicca lunedì 5 e sabato 17 agosto l’evento “Le stelle dal borgo”. Ci saranno poi iniziative denominate “LetteralCibo” che uniscono presentazioni di libri e degustazioni enogastronomiche. Di particolare rilievo “MusicLab” in programma il 22 agosto in cui verrà conferito il premio alla carriera al maestro liutaio Salvatore Valentinetti. Al termine della rassegna, inoltre, saranno premiati i vincitori del 18esimo Concorso Biennale Nazionale di Arte Orafa “Nicola da Guardiagrele”.

L’Ente Mostra da diversi anni sostiene varie iniziative solidali connesse al mondo dell’artigianato. Tra queste il progetto “Porte Aperte” in collaborazione con la residenza riabilitativa psichiatrica del presidio ospedaliero di Guardiagrele. Gli ospiti della residenza psichiatrica hanno realizzato oggetti che sono esposti in una stanza dedicata all’interno della mostra.