Incontro pubblico sull'Ospedale

L'Associazione "Salute è Diritto ", a difesa dell'Ospedale di Guardiagrele, sta organizzando per venerdì 2 agosto alle ore 21, in piazza Santa Maria Maggiore a Guardiagrele, un incontro pubblico per informare l'intera popolazione dei recenti fatti riguardanti il locale Presidio Ospedaliero.

Alla luce degli ultimi due incontri tenuti in regione (il primo nel mese di maggio e l'ultimo ad inizio luglio) con l'Assessore alla sanità Nicoletta Veri' ed altri componenti della giunta regionale ed in seguito alle ultimissime notizie positive delle ultime ore, il sodalizio intende informare la popolazione.

Saranno presenti esponenti della giunta e del consiglio regionale, membri della maggioranza e dell'opposizione comunale.

Pertanto, viste le ultimissime notizie riguardanti la trasformazione dell'Ospedale di Guardiagrele, l'Associazione vuole invitate tutti a partecipare a questo importantissimo incontro.