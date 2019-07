Stretta alleanza tra l’Istituto Tecnico Economico e le imprese di Guardiagrele

Anche quest’anno gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico di Guardiagrele, al termine delle lezioni, sono stati accolti presso studi commerciali e aziende del territorio per svolgere attività di stage previste per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza scuola-lavoro).

Il Dirigente scolastico dell’Omnicomprensivo “Nicola Da Guardiagrele” di Guardiagrele, Alba Del Rosario, ringrazia tutti i partner esterni che, ancora una volta, anche grazie al prezioso lavoro di tessitura delle relazioni svolto dalla prof.ssa Marina Scalone, docente dell’Istituto Tecnico Economico e responsabile per le attività previste per tali percorsi, ha reso possibile la realizzazione delle attività programmate. Gli studi e le aziende presso cui gli studenti hanno svolto le attività sono: lo studio commerciale Italia Futura srl, lo studio commerciale ICSA srl, lo studio del dott. Antonello Lupiani, lo studio del dott. Alessandro Ursino, tutti di Guardiagrele, ai quali quest’anno si sono aggiunti lo studio commerciale della dott.ssa Rosanna Parente e della dott.ssa Tiziana Della Penna di Fara Filiorum Petri, lo studio del dott. Nicolino D’Alessandro di Filetto e l’azienda AgriPetBio di Casacanditella.

I tutors aziendali hanno seguito gli studenti del 3° anno dell’ITE nei compiti loro affidati, relativi al calcolo del Mod. 730, buste paga, liquidazione TFR, fatture elettroniche, stipula di atti costitutivi, registrazioni di transazioni amministrative e finanziarie, gestione magazzino, tutti argomenti compresi nei programmi di studio dell’indirizzo economico, cosicché gli studenti hanno potuto esercitare le loro conoscenze e abilità in ambito contabile-amministrativo e ritrovare, nella pratica, quanto appreso a scuola e, in alcuni casi, anticipare argomenti che si affronteranno nel prossimo anno. Gli studenti hanno completato le 120 ore previste in circa tre/quattro settimane.

Contrariamente alle difficoltà che solitamente si incontrano nei grandi centri urbani nel trovare la collaborazione delle aziende per gli stage, a Guardiagrele è doveroso sottolineare la sempre fattiva e proficua disponibilità, la completa e solerte attenzione delle aziende e degli studi privati guardiesi, che in alcuni casi si è conclusa anche con l’assunzione degli stagisti al termine del percorso di studi.