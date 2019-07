Rapino dà il benvenuto al nuovo segretario comunale Francesca De Camillis

Dopo la prematura scomparsa della dott.ssa Fini, la segreteria comunale di Rapino è rimasta sede vacante per tutta la prima metà del 2019 durante la quale è stata incaricata la dott.ssa Sabatini a scavalco. Il 10 luglio 2019 è iniziato il nuovo rapporto di collaborazione tra il comune di Rapino e la dott.ssa Francesca De Camillis, incaricata della reggenza della segreteria comunale dalla prefettura dell’Aquila. La dottoressa De Camillis, laureata in Economia e Commercio, iscritta all’albo dei segretari comunali e provinciali ha ricoperto il ruolo in diversi comuni della regione tra cui Salle, Civitaquana, Martinsicuro, Montesilvano e Nocciano. Nel borgo pedemontano sarà presente un giorno a settimana a tempo indeterminato. La De Camillis, accolta dal sindaco Rocco Micucci, ha visitato la nuova sede di lavoro e il personale delle varie aree. Insieme con il primo cittadino, l’amministrazione e il personale comunale si fonderanno le basi per una buona cooperazione atta a raggiungere nuovi traguardi per la comunità.