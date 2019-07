Flacco - Colasanti, per loro una doppia presentazione

Giovedì 11 luglio alle 18:30, presso Bar Fil , nell’ambito del Guardiagrele Opera Festival verranno presentati i nuovi libri di Elsa Flacco e Maurizio Colasanti, accomunati da un tema che interessa qualsiasi lettore e ascoltatore: si tratta della prima presentazione per due testi che, in modo diverso, raccontano storie e affrontano questioni che coinvolgono il mondo della musica.

Elsa Flacco ha scritto una biografia: il racconto affascinante e coinvolgente della vita di Giuseppe Dell'Orefice, musicista nativo di Fara Filiorum Petri: Giuseppe Dell’Orefice. Un canto interrotto sulla scena napoletana dell’Ottocento, edito dalla Libreria Musicale Italiana, a cura dell’Istituto Abruzzese di Storia Musicale. Un lavoro costato tre anni di ricerche su e giù per l’Italia, ricercando documenti negli archivi dei teatri e dei conservatori della penisola.

Il direttore d'orchestra Maurizio Colasanti ha pubblicato con la casa editrice ExCogita il saggio La musica è sfinita, che riflette con ironia e acume sui destini di quest'arte immortale nel mondo contemporaneo: un excursus ricco di spunti polemici, che non nega la crisi ma esprime fiducia nella capacità di rigenerazione di una espressione altissima della creatività umana.

Loris Di Giovanni discorrerà con gli autori in modo leggero ma anche penetrante, facendo emergere i risvolti più intriganti di temi così particolari, che pure hanno un filo conduttore comune. Ad arricchire la serata un intervento di Giovanni Legnini, sempre attento alla valorizzazione della cultura e dei talenti d’Abruzzo, e la partecipazione di Susanna Rigacci ed Enrico Stinchelli, a Guardiagrele per la recita del Barbiere di Siviglia, in programma domenica 14 luglio nell’ambito del GO Festival.