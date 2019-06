Roccamontepiano, avvio lavori su Via Roma e Via Majella

Si comunica che hanno preso avvio i lavori di rifacimento del manto stradale (fresatura e rifacimento asfalto) sulla Strada Statale n. 539 (indicativamente dal km 14,1 incrocio Via Roma-Via Molino al Km 16,3 in prossimità della ex farmacia).

I lavori verranno effettuati dall’ANAS ed è una grande ipportunità per il nostro territorio.

É necessario che le opere vengano eseguite bene e senza intralci di automezzi lasciati in sosta lungo Via Roma e Via Majella.

Ringraziamo l’ANAS nella persona del Capo Compartimento Ing. Marasco, l’Arch. Di Vittorio e il Geom. Pancioli per aver accolto la nostra richiesta.