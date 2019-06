"PrenotaFacile", alla D'Annunzio arriva l'app per evitare le file d'attesa in segreteria

Gli studenti dell’università degli studi d’Annunzio di Chieti e Pescara da oggi hanno a disposizione un nuovo servizio gratuito. Si tratta dell’app “PrenotaFacile”, che consente loro di richiedere un ticket virtuale o di prenotare un servizio delle segreterie studenti direttamente dal proprio dispositivo mobile, ottimizzando così i tempi di attesa.

La richiesta da parte del singolo studente ha come risposta tempi certi e aggiornati in tempo reale della propria prenotazione, nonché la geolocalizzazione che favorisce l’ottimizzazione degli spostamenti, dato che si avrà l’indicazione anche dei tempi di spostamento verso la segreteria o la comunicazione di una prenotazione incompatibile con i tempi di spostamento.

Con l'app “PrenotaFacile” agli studenti verranno evitate lunghe attese, nonché gli inconvenienti legati all’eventualità di avere un numero di prenotazione che non consente di arrivare allo sportello che eroga il servizio in tempo utile.

Spiega il rettore Sergio Caputi:

L'ateneo ha voluto mettere a disposizione dei suoi studenti l’app “PrenotaFacile”, un nuovo servizio gratuito che facilità il loro rapporto con le segreterie. Non è un sistema per saltare la fila, ma un mezzo per poter conoscere con la massima precisione possibile quando poter accedere ai servizi di sportello o a contatti diretti con i responsabili di quelle strutture, senza perdere tempo e senza fare inutili code con il rischio, a volte, anche di dover andar via con un nulla di fatto. Non occorre molto per accedere, l’app “PrenotaFacile” è scaricabile gratuitamente dal Google Play Store e dall’Apple Store. Tutte le informazioni utili sono su https://www.unich.it/appsegre