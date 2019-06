Ciak City Guardiagrele: da “Godzilla II” a “Attenti a quelle due”

Al Ciak City cinema di Guardiagrele, anche questa settimana vi aspettano tanti film da non perdere.

Ad attendervi, ci sarà la pellicola “Godzilla II – King of the Monsters”, diretta da Michael Dougherty, sequel del film del 2014, che vanta tra gli interpreti nomi come Kyle Chandler, Vera Farmiga e Ken Watanabecon, ma anche “Dolor y Gloria”, film di Pedro Almodòvar con Antonio Banderas e Penelope Cruz, premiato al Festival di Cannes, e “Attenti a quelle due”, commedia al femminile di Chris Addison, con protagoniste Rebel Wilson e Anne Hathaway.

Ecco la programmazione dal 13 al 19 giugno:

GODZILLA II – KING OF THE MONSTERS

Giovedì e venerdì: 20:30

Sabato: 18:30

Domenica: 16:10

Lunedì: 18:30

Martedì: 20:30

Mercoledì: 18:30

DOLOR Y GLORIA

Giovedì e venerdì: 18:00

Sabato: 16:15

Domenica: 20:40

Lunedì: 21:00

Martedì: 18:00

Mercoledì: 21:00

ATTENTI A QUELLE DUE

Sabato: 21:15

Domenica: 18:40

Augurandovi buona visione, lo staff di Ciak City cinema vi rimanda al sito www.ciakcity.it per ulteriori info.