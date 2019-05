Ciak City Guardiagrele: venerdì 31 maggio, 5° Memorial Remembering Luca

Al Ciak City cinema di Guardiagrele, anche questa settimana vi aspettano tanti film da non perdere e, in particolare, il 5° Memorial dedicato a Luca Di Prinzio.

Ad attendervi, ci sarà la pellicola “Rocketman”, diretta da Dexter Fletcher, con protagonista Taron Egerton nei panni di Reginald Dwight, rockstar nota al mondo con il nome d’arte di Elton Hercules John, ma anche “Aladdin”, il live-action che trae spunto dal film di animazione omonimo, co-scritto e diretto da Guy Ritchie, con protagonisti Will Smith, Mena Massoud e Naomi Scott e Marwan Kenzari .

Come anticipato, venerdì 31 maggio i ragazzi del Liceo Scientifico di Guardiagrele, in collaborazione con di Ciak City Guardiagrele, organizzano un concerto in memoria di Luca Di Prinzio.

Ecco la programmazione dal 30 maggio al 5 giugno:

ROCKETMAN

Giovedì: 18:45 – 21:15

Sabato: 18:45 – 21:15

Domenica: 18:45 – 21:15

Lunedì: 18:45 – 21:15

Martedì: 18:45 – 21:15

Mercoledì: 18:45 – 21:15

ALADDIN

Giovedì: 16:15

Sabato: 16:15

Domenica: 16:15

Lunedì: 16:15

Martedì: 16:15

Mercoledì: 16:15

Augurandovi buona visione, lo staff di Ciak City cinema vi rimanda al sito www.ciakcity.it per ulteriori info.