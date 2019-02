Guardiagrele nella ZES: il Gruppo Progetto per Guardiagrele soddisfatto

I consiglieri comunali del gruppo “Progetto per Guardiagrele”, dopo la recente approvazione del Piano di sviluppo strategico della Zona Economica Speciale, esprimono la propria soddisfazione per l’inserimento del Comune di Guardiagrele all’interno della ZES.

Dopo il Decreto-Legge 91/2017 (Decreto SUD) abbiamo subito fatto una richiesta e pungolato l’amministrazione affinchè Guardiagrele non perdesse questa ulteriore opportunità.

Infatti già a Luglio 2017 abbiamo inviato la nostra proposta all’Amministrazione comunale, a cui ha fatto seguito una lettera del Sindaco alla Regione Abruzzo nel mese di Ottobre 2017, che riprendeva giustamente buona parte degli elementi della nostra proposta, che appunto spiegavano come Guardiagrele avesse tutte le carte in regola per entrare nella ZES di prossima istituzione.

Non avendo nessuna notizia definitiva riguardo all’ottenimento di questo obiettivo, nel maggio 2018 ci siamo di nuovo appellati all’Amministrazione comunale in quanto naturale portavoce delle istanze del Comune, dei cittadini e del territorio.

Di nuovo, avendo verificato come, dopo la concertazione del 31 ottobre, in uno degli ultimi aggiornamenti del Piano di fine 2018, Guardiagrele (con buona parte del suo comprensorio) non figurasse nella perimetrazione, e poiché era stata finalmente aperta una linea diretta con la Regione, con l’invito per tutti ad inviare contributi in merito, abbiamo rapidamente inviato una proposta circostanziata in cui veniva evidenziata la bontà dell’inserimento di Guardiagrele nella Zona Economica Speciale, che garantisce agevolazioni fiscali ed altri vantaggi alle aziende che intendano insediarsi nel territorio e a quelle già esistenti.

Al di là di chi siano eventuali meriti siamo molto soddisfatti del raggiungimento di questo obiettivo, del quale abbiamo più volte ribadito la necessità, che può essere molto importante per Guardiagrele; noi lo riteniamo fondamentale poiché preferiamo guardare a lungo termine ad uno sviluppo di Guardiagrele e ad una rinascita economica del territorio.