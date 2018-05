Ciao Presidente

Lutto nel mondo del Futsal: Alessandro Zulli, Presidente e Mister della Alex Zulli Gold Futsal, ci ha lasciati questa mattina dopo aver combattuto una vita intera contro un male che non gli ha mai dato tregua.

Una persona speciale, un uomo di sport come pochi, un imprenditore con idee brillanti, un amico fuori dal comune, questo era per i molti che lo hanno conosciuto nel corso degli anni.

Della passione calcistica aveva fatto il suo stile di vita, anche lì aveva lottato a denti stretti per fare quello che nessuno finora era riuscito a fare nel nostro territorio: dopo la vittoria dello scudetto nel 2013, iniziò una lunga e nuova risalita verso la conquista della Serie A di quest’anno.

In poche ore molti i messaggi di cordoglio ricevuti sui social network, mezzo con il quale Alessandro usava comunicare spesso i suoi pensieri, ricevendo a volte delle critiche per la sua schiettezza e la sua sincerità in ogni cosa, ma lui era fantastico anche per questo.

Sei rimasto aggrappato alla vita a lungo, ma a soli 44 anni hai deciso di mollare la presa… Goditi il tuo meritato riposo, guarda la tua serie A da lassù e con la tua amata lavagnetta dirigi ancora una volta gli schemi tatticci che solo tu sapevi fare.

Domani, 10 maggio alle ore 16:30, presso la Chiesa di Santa Maria Maggiore avranno luogo i funerali partendo anticipatamente dall'abitazione.

La redazione di Guardiagreleweb si stringe al dolore dei familiari e porge le più sentite condoglianze.