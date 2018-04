Sempre insieme per il nostro Ospedale sabato 28 aprile

L'associazione " Salute è Diritto" sta organizzando una manifestazione che si svolgerà sabato 28 aprile alle ore 10 davanti l'Ospedale di Guardiagrele SS. Immacolata aperta a tutta la cittadinanza.

Saranno invitati tutti i sindaci dei paesi limitrofi che rientrano nel bacino d'utenza dell'ospedale, nonché le forze politiche di maggioranza e minoranza di Guardiagrele. Il sodalizio vuole riunire tutti i primi cittadini del comprensorio e fare fronte comune, proponendo anche delle eventuali azioni da perseguire insieme.

Sarà l'occasione per fare il punto della situazione e di tornare a chiedere alle istituzioni regionali il perché niente ancora viene fatto per attivare a Guardiagrele un Presidio di zona disagiata come la legge 70 del 2015 (Balduzzi) impone per il territorio di Guardiagrele.

Il Presidente Luciano d'Alfonso e L'Assessore alla sanità Silvio Paolucci dovranno spiegare ai cittadini di questi incantevoli luoghi d'Abruzzo, perché non possono sentirsi sicuri riguardo l'assistenza sanitaria. Infatti, da quando nel marzo 2016 il governo regionale guidato da D'Alfonso ha chiuso i reparti per acuti e ridotto il Pronto Soccorso in Punto di Primo Intervento, la popolazione residente è costretta ad afferire presso l'ospedale di Chieti con enormi disagi e spesso rimettendoci la propria vita.

Gli amministratori regionali dovranno pur dare una risposta sul perché non riconoscono ancora a Guardiagrele l'Ospedale di Zona Disagiata che metterebbe al sicuro la salute di questa gente considerata fin'ora di serie B.

L'associazione da appuntamento a tutti i cittadini e ai sindaci a Sabato 28 aprile alle ore 10 davanti il nostro Ospedale. Non mancate.