Ciak, si gira in Casa Cilli!

Ed è proprio la famiglia, scene di vita quotidiana, il tema di questa sitcom pensata e realizzata per il web. L'idea è arrivata la scorsa estate: tra un tuffo in mare e una chiacchierata sotto l'ombrellone, sono iniziate le riprese.

Sono nove le puntate di "Casa Cilli", la esilarante sitcom in cui Luigi e Stefania esplorano i nuovi costumi della famiglia contemporanea. Un'indagine introspettiva e, per molti versi, autobiografica sulla famiglia che, da sempre, è un punto di riferimento per il cinema e il teatro italiano.

E' il nucleo principale della società italiana, una istituzione da tutelare e salvaguardare, che, tra crisi e felicità, per la tv rimane sempre una grande fonte di ispirazione. Ne parlava già nel 1955 Eduardo De Filippo. Nelle sue scene la famiglia ci aiutava a comprendere i mutamenti della società, le sue commedie ci aiutano a capire, ancora oggi, non solo la famiglia di quel determinato periodo storico ma, più in generale, i rapporti sociali di quei tempi. Nei suoi film in bianco e nero come "Natale in Casa Cupiello", "Napoli Milionaria!", "Questi fantasmi!", "Filumena Marturano", Eduardo si pone l'obiettivo di difendere la famiglia unita attraverso gli affetti che garantisce le basi stesse della convivenza civile.

Le nove puntate sono diffuse attraverso internet e i social network, i luoghi virtuali che noi tutti frequentiamo quotidianamente, luoghi che stanno contribuendo a cambiare la società che viviamo.

"In famiglia si affrontano i problemi e le difficoltà insieme", questo il motto dei due protagonisti che caratterizzerà le scene di questa sitcom in cui ognuno può rispecchiare il proprio agire quotidiano e, tra alti e bassi, vedere tra le righe la nostra società dove la famiglia ancora resiste, si piega ma non si spezza.

Chi prima e chi dopo, tutti imparano a condividere gioie, perdono, coraggio, speranze, felicità e amore, guidati nella vita reale da emozioni e sentimenti che ritroviamo anche nella sitcom. Coinvolgente e con una sottile ironia si racconta l'essere umano nel contesto della famiglia attraverso il matrimonio, il rapporto tra genitori e figli, ma anche le insoddisfazioni per i sogni non realizzati o il desiderio di un cambiamento.

E allora non vi resta che seguirci in questa avventura, non perdendo nemmeno una puntata di questo percorso che abbiamo realizzato per voi, perché le nostre scene vivono grazie a voi che siete il nostro pubblico.